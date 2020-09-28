Віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.

Про це повідомив віцепрем’єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook.

Віцепрем’єр зазначив, що інформація на самописцях збережена.

“Їх вже вилучили та 27 вересня авіаційні експерти під контролем Держбюро розслідувань розпочали їх розшифровувати. Це триватиме приблизно 3-5 днів”, – пояснив Уруський.

Він додав, що уламки літака Ан-26Ш зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 у Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. Далі фахівці максимально зберуть літак у початковий стан.

З 20 родинами загиблих курсантів встановили контакти. До Харкова вже прибули 17 з них.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.