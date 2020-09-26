У Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України спростували інформацію про те, що літак, який розбився у Харківській області, ремонтували у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Наголошується, що літак АН-26 (заводський № 56-08, бортовий №76), який зазнав катастрофи на Харківщині цього року отримав продовження строку експлуатації підприємством-виробником на два роки.

“Аби уникнути викривлення інформації та маніпуляцій повідомляємо, що Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних Сил України виконання капітального ремонту літака АН-26 №56-08 (бортовий №76) не передбачалося“, – йдеться в повідомленні.

Тож інформація щодо літака АН-26, який зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині, що він начебто не був не готовий до виконання польотів й планувався найближчим часом до ремонту не відповідає дійсності.

У пресслужбі додали, що у 2020 році між Командуванням Повітряних Сил та ДП “Антонов“ дійсно було укладено договір щодо продовження строків служби дев’яти літаків АН-24, АН-26, АН-30 Повітряних Сил, зокрема й АН-26Ш (б/н 76).

Слід зазначити, що раніше ЗМІ повідомили, що на майданчику державних закупівель ProZorro у липні цього року була оприлюднена інформація про укладання договору на ремонт літаків, одним з яких був АН-26, що зазнав катастрофи у Харківській області.

ЗМІ зазначали, що не відомо, чи в повній мірі були виконані всі умови угоди і чи був вже завершений ремонт саме цього літака, адже у відповідності до умов тендеру ремонт мав бути завершений до 1 жовтня.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.