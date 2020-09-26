Віцепрем'єр Олег Уруський повідомив, що медикам не вдалося ідентифікувати жодне з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 в Харківській області.

Про це він сказав під час засідання Кабміну.

За словами Уруського, для ідентифікації тіл загиблих буде проведена ДНК-експертиза.

“Тіла в понівеченому стані, наразі ідентифікацію жодного з тіл здійснити не вдалося.

Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребує додаткового часу. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців”, – пояснив міністр.

На сьогодні немає доступу до бортових самописців літака, оскільки вони знаходяться у хвостовій частині літака.

“Чорні ящики лежать у хвостовій частині літака, до них доступу немає, поки не закінчена робота з тілами загиблих”, – пояснив він.

Також Уруський повідомив про те, що в рамках розслідування трагедії вже призначено понад 50 експертиз.

Планується здійснити виїмку “всіх документів”, які прикріплять до справи для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.