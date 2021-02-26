Про це повідомив заступник міністра зовнішніх справ України Євген Єнін.
Як відомо, наприкінці грудня Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту і мала до 2 місяців на подання коментарів та зауважень.
За словами Єніна, відповідні зауваження передали в п’ятницю, 26 лютого. Їхній зміст засекречений.
“Зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції ці зауваження наразі є конфіденційними. Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом”, — зазначив заступник міністра.
- 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.