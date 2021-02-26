Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ Boeing 737, яка сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра зовнішніх справ України Євген Єнін.

Як відомо, наприкінці грудня Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту і мала до 2 місяців на подання коментарів та зауважень.

За словами Єніна, відповідні зауваження передали в п’ятницю, 26 лютого. Їхній зміст засекречений.

“Зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції ці зауваження наразі є конфіденційними. Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом”, — зазначив заступник міністра.