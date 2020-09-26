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Катастрофа літака на Харківщині: призначено понад 50 експертиз

Слідча група призначила вже більш ніж 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих.

Субота, 26 вересня 2020, 17:39

Про це під час засідання Кабміну заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

Також власну комісію для розслідування причин катастрофи створило Міністерство оборони.

“На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань — понад 50 слідчих. Призначено вже на сьогодні понад 50 експертиз різного плану”, – сказав Уруський.

Він додав, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів.

“Всі документи збережені й будуть долучені до проведення відповідних слідчих дій”, – сказав голова урядової комісії.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.

  • За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, скоріш за все, через те, що зачепився крилом за землю.
  • Кількість загиблих у авіакатастрофу військового літака поблизу Чугуєва Харківської області зросла до 26 осіб.
  • Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 біля у Харківській області.
Теги: Катастрофа військового літака, авіакатастрофа, Кабмін

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