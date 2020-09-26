Катастрофа літака на Харківщині: призначено понад 50 експертиз

Слідча група призначила вже більш ніж 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих.

Про це під час засідання Кабміну заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

Також власну комісію для розслідування причин катастрофи створило Міністерство оборони.

“На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань — понад 50 слідчих. Призначено вже на сьогодні понад 50 експертиз різного плану”, – сказав Уруський.

Він додав, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів.

“Всі документи збережені й будуть долучені до проведення відповідних слідчих дій”, – сказав голова урядової комісії.