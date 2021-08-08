Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами розповіло, як триває розслідування падіння легкомоторного літака в Івано-Франківській області, що сталося 28 липня.

Перші деталі розслідування Нацбюро оприлюднило у пресбюлетені.

За попередньою інформацією, передпольотна підготовка проводилась особисто пілотом з 9:40 до 9:55 за місцевим часом на території злітно-посадового майданчику “Коломия”. Літак був заправлений необхідною кількістю палива. Зауважень до технічного стану літака перед виконанням польотів не було.

За даними Укргідрометцентру, погодні умови в районі виконання польотів були простими, видимість становила 20 км, напрямок приземного вітру від 100º до 60º силою 1-2 м/с, температура повітря 30º-32ºС, атмосферний тиск знижувався від 1013,3 ГПа до 1011,5 ГПа.

Катастрофа сталася під час виконання восьмого польоту у день події.

До розслідування долучили експерта від Бюро розслідування авіаційних подій Великої Британії.

Фото: Національне бюро з розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами

Експерти, серед іншого, зібрали інформацію щодо структури та фактичної організації ЗПМ “Коломия” та оглянули технічні приміщення та ангар, де зберігався літак та виконувалося його технічне обслуговування.

Опитано осіб, які керували польотом та здійснювали безпосередній радіообмін з пілотом під час польотів, а також свідків. Разом з Національною поліцією зібрали речові докази з камер зовнішнього спостереження, встановлених на місці зберігання та обслуговування літака.

Також проведено експертизу на літаку аналогічної конструкції стосовно органів керування повітряним судном, авіоніки та обладнання кабіни.

Попередній звіт про розслідування авіакатастрофи оприлюднять 20 серпня.