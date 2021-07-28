Внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака на приватний будинок у Коломийському районі Івано-Франківської області загинув український льотчик Ігор Табанюк і троє іноземців.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Згідно з даними правоохоронців, близько о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівці спортивний літак упав на жилий будинок. На момент авіакатастрофи, у будинку, який загорівся, людей не було.

“За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців”, – відзначає пресслужба поліції.

Як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.

Табанюк був професійним льотчиком, інструктор і співвласником аеродрому малої авіації у Коломиї.

Громадянами якої країни були загиблі іноземці, не уточнюється.

Причини аварії літака наразі не встановлено.

Як стало відомо Об’єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули три хасида – громадянина США. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок в цей район.