Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

В середу, 21 жовтня, у Тегерані завершилися двосторонні переговори України та Ірану щодо катастрофи літака МАУ у січні поточного року.

За підсумками перемовин Іран пообіцяв протягом тижня передати українському слідству детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження за фактом катастрофи.

В Офісі генпрокурора зазначили, що під час переговорів сторони звірили документи, які за 10 місяців були надіслані в рамках міжнародної правової допомоги. Зокрема, з січня Україна скерувала 5 запитів, на які було отримано лише узагальнені відповіді, а один з них стосовно 6 підозрюваних у причетності до катастрофи осіб, взагалі проігноровано.

Найближчим часом Іран має надати підтвердження того, що підозрювані поміщені під варту, а також речові докази, зокрема, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.