Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
В середу, 21 жовтня, у Тегерані завершилися двосторонні переговори України та Ірану щодо катастрофи літака МАУ у січні поточного року.
За підсумками перемовин Іран пообіцяв протягом тижня передати українському слідству детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження за фактом катастрофи.
В Офісі генпрокурора зазначили, що під час переговорів сторони звірили документи, які за 10 місяців були надіслані в рамках міжнародної правової допомоги. Зокрема, з січня Україна скерувала 5 запитів, на які було отримано лише узагальнені відповіді, а один з них стосовно 6 підозрюваних у причетності до катастрофи осіб, взагалі проігноровано.
Найближчим часом Іран має надати підтвердження того, що підозрювані поміщені під варту, а також речові докази, зокрема, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- 19 жовтня у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- Детальніше про те, до яких домовленостей дійшли сторони під час перемовин, читайте у матеріалі.