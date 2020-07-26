Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу “Україна 24”.
У МЗС сподіваються на розвиток двостороннього переговорного процесу з Тегераном.
У тому випадку, якщо переговори з Іраном будуть безрезультатними, Україна буде змушена застосувати додаткові інструменти захисту. Зокрема, це механізми, передбачені міжнародними конвенціями.
Перший варіант – інструмент Чиказької конвенції передбачає односторонній або багатосторонній переговорний процес з країною, на території якої стався інцидент.
Другий варіант – винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації).
Третій варіант – арбітраж або винесення на розгляд Міжнародного суду ООН.
Єнін зробив акцент на тому, що до таких кроків Україна буде змушена вдатися, якщо іранська сторона буде відмовлятися від проведення справедливого розслідування перешкоджатиме комунікації.
18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.