Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої ​​відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу “Україна 24”.

У МЗС сподіваються на розвиток двостороннього переговорного процесу з Тегераном.

У тому випадку, якщо переговори з Іраном будуть безрезультатними, Україна буде змушена застосувати додаткові інструменти захисту. Зокрема, це механізми, передбачені міжнародними конвенціями.

Перший варіант – інструмент Чиказької конвенції передбачає односторонній або багатосторонній переговорний процес з країною, на території якої стався інцидент.

Другий варіант – винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

Третій варіант – арбітраж або винесення на розгляд Міжнародного суду ООН.

Єнін зробив акцент на тому, що до таких кроків Україна буде змушена вдатися, якщо іранська сторона буде відмовлятися від проведення справедливого розслідування перешкоджатиме комунікації.

18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.