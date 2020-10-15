Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ РФ.
Причиною цього рішення начебто стала поведінка Нідерландів щодо росіян. В заяві МЗС згадується позов Нідерландів проти РФ до Європейського суду з прав людини у зв’язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. Російська сторона вважає такий жест “недружнім”.
“Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі”, – сказано в заяві.
Уряд Росії впевнений, що Нідерланди використовують справу МН17 у власних політичних цілях.
Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.
- Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
- У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти і військово-політичне керівництво РФ.