Дамба в Україні була спроєктована таким чином, щоб протистояти майже будь-якому нападу. Докази свідчать про те, що Росія підірвала станцію зсередини.

Джерело: The New York Times

Оскільки дамбу збудували за радянських часів, Росія мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де що знаходиться.

Дамба була побудована з величезним бетонним блоком в основі. В ньому є невеликий прохід, до якого можна дістатися з машинного відділення греблі. Свідки свідчать, що саме в цьому проході спрацював вибуховий заряд і зруйнував дамбу.

О 2:35 та 2:54 ночі 6 червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії зафіксували ознаки потужних вибухів. Очевидці в цьому районі чули потужні вибухи приблизно між 2:15 і 3:00 ночі. І незадовго до того, як дамба провалилася, супутники американської розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також вказували на вибух.

Оскільки цього тижня рівень води знизився, він опустився нижче верхньої межі бетонного фундаменту. Секція, яка завалилася, не була видна над лінією води — це вагомий доказ того, що фундамент зазнав структурних пошкоджень, кажуть інженери.

Докази чітко свідчать про те, що дамба була пошкоджена вибухом, спричиненим стороною, яка її контролює: Росією.

Ігор Стрілець, інженер, який працював заступником начальника управління водних ресурсів Дніпра, сказав, що фундамент дамби був розроблений таким чином, щоб витримати практично будь-який зовнішній вплив. Стрілець дійшов висновку, що вибух зруйнував частину бетонної конструкції, а інші секції потім відірвало силою води.

“Я не хочу, щоб моя теорія була правдивою. Сильний вибух може означати повну втрату дамби. Але це єдине пояснення”, — сказав Стрілець.