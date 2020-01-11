Соответствующее відео опубліковано на Youtube-канале CBS News.
Журналісти телеканалу, використовуючи інформацію, отриману від джерел в американській розвідці, зробили візуалізацію моменту передбачуваної ракетної атаки на український авіарейс.
“Американська розвідка перехопила сигнали іранських радарів, зосереджених на літаку. Американські супутники засікли дві запущені ракети “земля-повітря” з подальшим їх вибухом”, — йдеться в ролику.
При цьому на кадрах показано, що сигнали іранських радарів були сконцентровані на носі літака та збоку від нього.
На відео з 1:10 хвилин
Раніше повідомлялося, що телеканал ABC News зробив аналогічний відеоролик. У ньому також продемонстровано, що в напрямку літака були запущені дві ракети, одна з яких вибухнула поруч з бортом.
За даними ЗМІ, в пасажирський літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ могли потрапити дві ракети від російського ЗРК “Тор-М1”, які були свого часу продані Ірану. #Букви розповіли, що це за зброя і як воно працює
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
Варто зазначити, що Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракети.
- У НАТО заявили, що немає причин не довіряти інформації про те, що український літак був збитий ракетою.
- СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які привели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Перша – потрапляння ракети, друга – теракт.