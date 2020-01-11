Соответствующее відео опубліковано на Youtube-канале CBS News.

Журналісти телеканалу, використовуючи інформацію, отриману від джерел в американській розвідці, зробили візуалізацію моменту передбачуваної ракетної атаки на український авіарейс.

“Американська розвідка перехопила сигнали іранських радарів, зосереджених на літаку. Американські супутники засікли дві запущені ракети “земля-повітря” з подальшим їх вибухом”, — йдеться в ролику.

При цьому на кадрах показано, що сигнали іранських радарів були сконцентровані на носі літака та збоку від нього.

На відео з 1:10 хвилин

Раніше повідомлялося, що телеканал ABC News зробив аналогічний відеоролик. У ньому також продемонстровано, що в напрямку літака були запущені дві ракети, одна з яких вибухнула поруч з бортом.

За даними ЗМІ, в пасажирський літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ могли потрапити дві ракети від російського ЗРК “Тор-М1”, які були свого часу продані Ірану. #Букви розповіли, що це за зброя і як воно працює