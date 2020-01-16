Про це повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ Ірану.
Повідомляється, що в четвер, 16 січня, між главами МЗС Ірану та України Мохаммадом Заріфом таВадимом Пристайко відбулася телефонна розмова. В ході бесіди Заріф повідомив, що іранська сторона готова передати Україні тіла загиблих громадян.
“Міністри закордонних справ Ісламської Республіки Іран і Україна обговорили останній стан авіакатастрофи сьогодні ввечері по телефону. У цій розмові доктор Заріф заявив про готовність Ірану передати тіла українських громадян”, — йдеться в повідомленні іранського відомства.
Також наголошується, що Іран готовий залучити українських експертів до дослідження бортових самописців літака.
Пізніше про бесіду поінформував і сам Вадим Пристайко, однак про те, чи вдалося досягти якихось домовленостей міністр не повідомив.
“Провів телефонну розмову з іранським Міністром закордонних справ Мохаммадом Заріфом. Обговорили репатріацію тіл загиблих українців та участь України у спільному розслідуванні. Зокрема, надання доступу до “чорних скриньок”. Наші вимоги лишаються незмінними”, — написав він у твітер.
Раніше повідомлялося, що 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якого визнаю Іран винним у катастрофі літака МАУ і вимагають від держави компенсацій.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
9 січня американська розвідка повідомила, що літак міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ.
- 11 січня в Ірані визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою.
- У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.