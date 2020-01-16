Іран готовий передати українській стороні тіла громадян України, які загинули під час авіакатастрофи в Тегерані 8 січня.

Про це повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ Ірану.

Повідомляється, що в четвер, 16 січня, між главами МЗС Ірану та України Мохаммадом Заріфом таВадимом Пристайко відбулася телефонна розмова. В ході бесіди Заріф повідомив, що іранська сторона готова передати Україні тіла загиблих громадян.

“Міністри закордонних справ Ісламської Республіки Іран і Україна обговорили останній стан авіакатастрофи сьогодні ввечері по телефону. У цій розмові доктор Заріф заявив про готовність Ірану передати тіла українських громадян”, — йдеться в повідомленні іранського відомства.

Також наголошується, що Іран готовий залучити українських експертів до дослідження бортових самописців літака.

Пізніше про бесіду поінформував і сам Вадим Пристайко, однак про те, чи вдалося досягти якихось домовленостей міністр не повідомив.

“Провів телефонну розмову з іранським Міністром закордонних справ Мохаммадом Заріфом. Обговорили репатріацію тіл загиблих українців та участь України у спільному розслідуванні. Зокрема, надання доступу до “чорних скриньок”. Наші вимоги лишаються незмінними”, — написав він у твітер.

Раніше повідомлялося, що 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якого визнаю Іран винним у катастрофі літака МАУ і вимагають від держави компенсацій.