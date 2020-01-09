Правоохоронці з Офісу генерального прокурора спільно з Нацполіцією, щоб встановити особи загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ, що слідував за маршрутом "Тегеран-Київ", відібрали у їх рідних зразки ДНК.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Так, 9 січня правоохоронці допитали рідних загиблих членів екіпажу українського Боїнга і взяли у них зразки ДНК. Крім того, представники Офісу генерального прокурора вживають усіх заходів, щоб повернути тіла жертв в Україну та встановлюють обставини авіакатастрофи.

“Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що слідував рейсом Тегеран-Київ. Так, станом на 09 січня 2020 року слідчими ГСУ НП разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора було проведено ряд слідчих дій, зокрема, відібрані зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи та проведено їх допит”, – сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.