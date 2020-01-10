Катастрофа літака МАУ: «слуги народу» не поспішають реагувати на іранську ракету

Глави парламентських комітетів з питань зовнішньої політики, міжпарламентського співробітництва та з питань національної безпеки і оборони не поспішають провести засідання в зв'язку з катастрофою українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані Верховної Ради.

Нагадаємо, авіакатастрофа українського літака сталася вранці 8 січня. На сайті Ради Разумков висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака Боїнг 737-800 рейсу PS752 “Тегеран-Київ” Міжнародних авіаліній України. Більше ніякої інформації і анонсів засідань спецкомітетів Ради щодо авіакатастрофи немає.

Навіть після вчорашніх повідомлень американської розвідки і заяв президента США, прем’єрів Канади і Великобританії про те, що український літак збила іранська ракета, “слуги народу” не поспішають скликати засідання спецкомітету.

На сайті Ради в розділі анонсів немає засідання спецкомітетів або екстреного засідання нардепів.

На сайті Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки останньою новиною стоїть привітання глави комітету “слуги народу” Олександра Завітневича.

На сайті комітеті ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва стоїть анонс засідання на 13 січня.

Тільки в анонсі засідання немає жодної згадки про катастрофу літака МАУ в Ірані.

У прес-службі глави Комітету, народного депутата фракції “Слуга Народу” Богдана Яременка виданню LB.ua повідомили, що комітет в понеділок в закритому режимі розгляне “питання Ірану”.

“Розгляд питань щодо Ірану і катастрофи буде закритим (прим: на засіданні Комітету в понеділок, 13 січня, о 14:00). Це потрібно для уникнення політизації питання”, – відзначили в прес-службі з посиланням на заяву самого Яременко.

“Мета (прим: засідання Комітету) – це парламентський контроль за діями органів виконавчої влади, щоб переконатися в тому, що виконавча влада має в своєму розпорядженні і ефективно використовує всі необхідні ресурси, а також дотримуються всіх прав і інтересів громадян України”.

Що стосується причин закритого формату засідання, то “є регламентні причини. Цей тиждень (прим.: з 13 січня) не є комітетський. Що стосується змісту, то ситуація активно розвивається, тому краще дати можливість запрошеним (Прим.: учасникам засідання) зібрати і передати комітету максимум інформації”.