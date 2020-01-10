Катастрофа літака МАУ: «слуги народу» не поспішають реагувати на іранську ракету

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані Верховної Ради.
Нагадаємо, авіакатастрофа українського літака сталася вранці 8 січня. На сайті Ради Разумков висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака Боїнг 737-800 рейсу PS752 “Тегеран-Київ” Міжнародних авіаліній України. Більше ніякої інформації і анонсів засідань спецкомітетів Ради щодо авіакатастрофи немає.
Навіть після вчорашніх повідомлень американської розвідки і заяв президента США, прем’єрів Канади і Великобританії про те, що український літак збила іранська ракета, “слуги народу” не поспішають скликати засідання спецкомітету.
На сайті Ради в розділі анонсів немає засідання спецкомітетів або екстреного засідання нардепів.
На сайті Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки останньою новиною стоїть привітання глави комітету “слуги народу” Олександра Завітневича.
На сайті комітеті ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва стоїть анонс засідання на 13 січня.
Тільки в анонсі засідання немає жодної згадки про катастрофу літака МАУ в Ірані.
У прес-службі глави Комітету, народного депутата фракції “Слуга Народу” Богдана Яременка виданню LB.ua повідомили, що комітет в понеділок в закритому режимі розгляне “питання Ірану”.
“Розгляд питань щодо Ірану і катастрофи буде закритим (прим: на засіданні Комітету в понеділок, 13 січня, о 14:00). Це потрібно для уникнення політизації питання”, – відзначили в прес-службі з посиланням на заяву самого Яременко.
“Мета (прим: засідання Комітету) – це парламентський контроль за діями органів виконавчої влади, щоб переконатися в тому, що виконавча влада має в своєму розпорядженні і ефективно використовує всі необхідні ресурси, а також дотримуються всіх прав і інтересів громадян України”.
Що стосується причин закритого формату засідання, то “є регламентні причини. Цей тиждень (прим.: з 13 січня) не є комітетський. Що стосується змісту, то ситуація активно розвивається, тому краще дати можливість запрошеним (Прим.: учасникам засідання) зібрати і передати комітету максимум інформації”.
Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.