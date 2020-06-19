Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації для участі в переговорах з Іраном у справі про збиття літака МАУ в небі над Тегераном.

Документ опублікований на сайті Глави держави.

Відповідно до указу, до складу делегації України для участі в переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку з катастрофою рейсу авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” увійшли 16 представників.

Головою делегації призначено заступника міністра закордонних справ Євген Єнін, його заступницею — заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Також до складу делегації увійшли:

начальник юридичного управління Державіслужби Віктор Авдєєв;

директор департаменту міжнародного права Мін’юсту Тамара Андрієва;

перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький;

начальник відділу департаменту міжнародного права МЗС Олександр Борисенко;

директорка департаменту міжнародного права МЗС Лариса Герасько;

заступник начальника головного слідчого управління — начальник управління організації досудового розслідування Нацполіції Степан Довгунь;

заступниця начальника управління департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Ольга Коріняк (за згодою);

директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів і міжнародного співробітництва Державіслужби Сергій Коршук;

заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов (за згодою);

директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту Олександр Рувін (за згодою);

головний спеціаліст головною інспекції Міноборони Валерій Трубачов;

заступник начальника головного слідчого управління СБУ Андрій Швець;

заступник міністра інфраструктури Олег Ющенко;

начальник відділу управління попереднього розслідування головного слідчого управління СБУ Ігор Яновський.