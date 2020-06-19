Документ опублікований на сайті Глави держави.
Відповідно до указу, до складу делегації України для участі в переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку з катастрофою рейсу авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” увійшли 16 представників.
Головою делегації призначено заступника міністра закордонних справ Євген Єнін, його заступницею — заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
Також до складу делегації увійшли:
- начальник юридичного управління Державіслужби Віктор Авдєєв;
- директор департаменту міжнародного права Мін’юсту Тамара Андрієва;
- перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький;
- начальник відділу департаменту міжнародного права МЗС Олександр Борисенко;
- директорка департаменту міжнародного права МЗС Лариса Герасько;
- заступник начальника головного слідчого управління — начальник управління організації досудового розслідування Нацполіції Степан Довгунь;
- заступниця начальника управління департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Ольга Коріняк (за згодою);
- директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів і міжнародного співробітництва Державіслужби Сергій Коршук;
- заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов (за згодою);
- директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту Олександр Рувін (за згодою);
- головний спеціаліст головною інспекції Міноборони Валерій Трубачов;
- заступник начальника головного слідчого управління СБУ Андрій Швець;
- заступник міністра інфраструктури Олег Ющенко;
- начальник відділу управління попереднього розслідування головного слідчого управління СБУ Ігор Яновський.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.
- Іран назвав збиття літака МАУ “гарною роботою”.
- В Ірані затримали 6 осіб у справі збитого літака МАУ.