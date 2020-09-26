Катастрофа військового літака під Харковом: ЄС і сім країн висловили співчуття

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Так, першим співчуття висловив міністр закордонних справ Молдови Олег Цуля. Також до сімей загиблих звернулися: міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Ринкевич, очільник МЗС Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу та очільниця МЗС Швеції Енн Лінде.
Водночас, високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до українців від імені Євросоюзу.
“Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім’ями та друзями тих, хто втратив життя. Мої співчуття від імені ЄС Президенту Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру Андрію Тарану“, – зазначив він.
Крім того, співчуття українцям принесли представники Болгарії, Албанії та Польщі.
Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.
До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.
За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.
Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.
- За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.