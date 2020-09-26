Катастрофа військового літака під Харковом: ЄС і сім країн висловили співчуття

Очільники міністерств закордонних справ семи країн Європи та Європейський союз висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою військового літака АН-26 в Харківській області, в якій загинули 22 людини.

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Так, першим співчуття висловив міністр закордонних справ Молдови Олег Цуля. Також до сімей загиблих звернулися: міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Ринкевич, очільник МЗС Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу та очільниця МЗС Швеції Енн Лінде.

Водночас, високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до українців від імені Євросоюзу.

“Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім’ями та друзями тих, хто втратив життя. Мої співчуття від імені ЄС Президенту Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру Андрію Тарану“, – зазначив він.

Крім того, співчуття українцям принесли представники Болгарії, Албанії та Польщі.