Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Провадження відкрито за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).
“За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба”, – сказано в повідомленні.
На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.
Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.
Варто відзначити, що в Офісі генпрокурора повідомили про загибель 25 людей унаслідок катастрофи (згідно з попередньою інформацією). Двоє поранених у важкому стані доставлені в медустанови.
У свою чергу в ДСНС поінформували про загибель 22 осіб і двох поранених. Пошуки ще трьох людей тривають.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також уточнили, що на борту літака знаходилися 27 осіб (а не 28, як повідомлялося раніше): одного курсанта не допустили до виконання польоту.
Інформацію про 27 людей на борту АН-26 підтвердили і в прес-центрі командування Повітряних сил ЗСУ.
- Як повідомлялося раніше, поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого знаходилися офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники. До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер.
- Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.
- За інформацією голови Харківської ОДА, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна.