За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Провадження відкрито за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).

“За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба”, – сказано в повідомленні.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Варто відзначити, що в Офісі генпрокурора повідомили про загибель 25 людей унаслідок катастрофи (згідно з попередньою інформацією). Двоє поранених у важкому стані доставлені в медустанови.

У свою чергу в ДСНС поінформували про загибель 22 осіб і двох поранених. Пошуки ще трьох людей тривають.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також уточнили, що на борту літака знаходилися 27 осіб (а не 28, як повідомлялося раніше): одного курсанта не допустили до виконання польоту.

Інформацію про 27 людей на борту АН-26 підтвердили і в прес-центрі командування Повітряних сил ЗСУ.