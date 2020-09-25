Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагували на трагічні події в Чугуєві.

Відповідні дописи з’явилася на сторінках Зеленського та Шмигаля у соцмережах.

Глава держави проінформував, що доручив Уряду розслідувати всі обставини трагедії. Також він повідомив про наміри вже завтра відправитися на Харківщину.

“Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан-26. […] Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем’єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині”, — йдеться в заяві.

Своєю чергою голова Уряду повідомив, що комісію для розслідування катастрофи очолив віцепрем’єр-міністр Олег Уруський. До її складу увійдуть декілька міністрів.

“За дорученням Президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем’єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з’ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим. До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи”, — повідомив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр висловив співчуття рідним і близьким загиблих.