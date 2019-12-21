Станом на кінець 2019 року державний бюджет України недоотримає понад 51 млрд гривень. Це в рази більше, ніж за кілька попередніх років.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження редакції.

“Обсяг цих недонадходжень під кінець року перевищить 51 млрд грн, і можна сказати про кризу в держфінансах. Аби зрозуміти масштаб проблем, наведемо дані попередніх років: 2015-го — перевиконання на 12 млрд грн, 2016-го — недовиконання на 1 млрд, 2017-го — недовиконання на 3,6 млрд, 2018-го — на 9,2 млрд грн. Навіть двозначних цифр не було”, – наголошується в матеріалі видання.

Так, недонадходження від податкової склали 7 млрд грн, від митниці – 36 млрд, а за іншими статтями, включно з приватизацією, яка поки так повноцінно і не відбулася, – ще 25 млрд грн.

Згідно зі статтею, дефіцит був би ще більший, якби не 17 млрд грн, які перерахував Національний банк України (в іншому випадку “діра” в держбюджеті України наближалася б до 70 млрд).

За даними ZN.UA, чиновники Міністерства фінансів самі відзначають, що такої складної ситуації в держфінансах “не було вже років десять, навіть на початку війни і економічної кризи”.

Згідно зі статтею, Мінфін зараз намагається знайти вихід із ситуації: наприклад, зобов’язавши АТ “Укрзалізниця”, ПрАТ “Укргідроенерго” і ПрАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” виплатити як дивіденди за 2018 рік 90 % прибутку (а не 30 %). Компанії з меншою держчасткою в капіталі також повинні будуть виплатити державі 90 % прибутку замість 50 %.

Виняток зробили тільки для “Ощадбанку”.

“В перспективі виплата 90 % заробленого тепер не дасть змоги компаніям інвестувати в розвиток потім. Що наступного року може призвести до зниження ВВП, яке спровокує зниження надходжень до держбюджету і новий виток проблем із держфінансами”, – зазначається в статті.

Також вказано, що навіть із урахуванням економії держвидатків в обсязі 25 млрд грн плановий дефіцит держбюджету до кінця року, згідно з оптимістичним сценарієм, буде перевищено на 26 млрд грн.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, постраждати може бізнес (оскільки було зупинено фінансування незахищених видатків – всього, крім пенсій і соцвиплат).

“Тобто всі ті з реального сектору, хто ризикнув цього року співпрацювати з нашою державою, принаймні до Нового року своїх грошей не побачать… Чимало зусиль було докладено для того, щоб переконати бізнес, що держава готова розраховуватися вчасно і без затримок. Після того, як бізнес недоотримає близько 35-40 млрд грн за вже виконані цього року роботи і послуги, рівень його довіри до Уряду знову буде на нульовій позначці”, – йдеться в статті.