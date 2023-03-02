Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували розслідування газети The New York Times щодо катастрофічних втрат росіян під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара на Донеччині. Експерти дійшли висновку, що це вказує на серйозні проблеми у ЗС РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як наголосили аналітики, провал російської армії під Вугледаром свідчить, що окупаційні війська досі не в змозі розв’язати свої проблеми, пов’язані з великими втратами бійців і техніки.

1 березня NYT повідомило, що російські війська продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього тритижневого російського наступу поблизу Вугледара, який українські джерела охарактеризували як найбільшу танкову битву на сьогодні.

У виданні наголосили, що російські війська втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів (БТР) під час тритижневого наступу, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти.

Українські війська окреслили NYT свою тактику, стверджуючи, що вони заманили російські війська в зони ураження перед тим, як знерухомити російські колони та направити їх на міновані узбіччя, перш ніж знищити їх артилерією.

Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, загалом укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який зазнав значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, а тепер ще й лютому 2023 року.

В ISW нагадали, що раніше повідомляли про великі втрати росіян під Вугледаром. Це, на думку експертів, символізує нездатність армії РФ вчитись на своїх помилках.

“Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що подальші російські військові невдачі перешкоджатимуть здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції”, – резюмували експерти.