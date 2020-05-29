Миколаївський суднобудівний завод відновив боєздатність малого броньованого артилерійського катера "Нікополь", який був захоплений росіянами в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба “Укроборонпрому”.

“Ми своєчасно і в повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на “Нікополі” завершені, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації й готовий до виконання бойових завдань”, – розповів директор заводу.

Відзначається, що ремонтні роботи на катері тривали під час карантину. Фахівцям вдалося полагодити зовнішню обшивку підводної частини катера, протекторний захист, гвинторульові комплекси, суднові системи, донно-бортову арматуру та обладнання.

Також на заводі відновили на судні електрообладнання і перефарбували катер.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.