Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Вже 11-й курс стартує з 6 березня. Він проходитиме у форматі онлайн. До проєкту може долучитися кожен охочий із будь-якої точки світу.

Курс передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову. Організатори мають намір допомогти мільйону людей перейти на українську до кінця 2024 року.

На сайті проєкту можна знайти форму реєстрації і деталі.

Учасникам протягом навчання щодня надаватимуть завдання та навчальні матеріали, котрі допоможуть подолати мовний бар’єр. Також передбачені вебінари та розмовні клуби у своєму місті.