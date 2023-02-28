Парамедикиня з "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук стала амбасадоркою безоплатного мовного проєкту "Єдині". Охочі можуть долучитися до нього, якщо бажають перейти на українську мову.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Вже 11-й курс стартує з 6 березня. Він проходитиме у форматі онлайн. До проєкту може долучитися кожен охочий із будь-якої точки світу.