Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Правоохоронні органи розпочали роботу на звільнених територіях Харківської області, фіксуючи фактів вчинення російськими окупантами воєнних злочинів проти мирного населення області для створення надійної доказової бази та притягнення винних осіб до відповідальності.

Зокрема правоохоронці розпочали роботу у звільненому селі Граково (Чугуївський район). Один з місцевих мешканців повідомив правоохоронцям, що у березні російські окупанти змусили його поховати двох чоловіків. На їх тілах були вогнепальні поранення та сліди катувань.

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, поліціянти оперативно зреагували на заяву чоловіка. Він також додав, що звільнена місцевість ще залишається небезпечною.