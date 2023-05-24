Суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Наголошено, що за принципової позиції прокурора суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей.

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 травня 2020 року співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінку було зґвалтовано.

Водночас слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Також в січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Як повідомляли #Букви, після цих інцидентів журналісти відвідали Кагарлик і поспілкувалися з місцевими жителями, депутатами та правоохоронцями щодо ситуації, що склалася, та стосовно роботи місцевої поліції.

Місцеві жителі розповіли журналістам про те, що регулярно стикалися з байдужістю та бездіяльністю тутешніх правоохоронців.

Так Катерина, продавчиня з місцевого ринку, розповіла історію про те, як у неї вкрали сумку з грошима, мобільним і ключами. Вона дзвонила на свій номер — телефон і далі був увімкнутий. Отже, його можна було розшукати по гарячих слідах. Але, за її словами, місцеві поліціянти цим не займалися.

Після цих випадків у 2020 році формально Кагарлицьке відділення поліції розформували, керівництво відсторонили від виконання обов’язків.