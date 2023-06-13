Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками Київського міського управління ДВБ НП України затримано двох громадян, які намагались обманом заволодіти грошовими коштами директорки дитячого садка нібито за вирішення проблем із правоохоронними органами.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомляли #Букви, у лютому цього року столичні правоохоронці викрили чотирьох виховательок корекційного дитячого садка у застосовуванні фізичного насилля до дітей. За цим фактом їм було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України (катування).

Зазначається, що у подальшому до директорки згаданого дитячого закладу звернулися чоловік та жінка з вимогою передати їм 50 тис. доларів США за непритягнення керівниці до кримінальної відповідальності за дії, вчинені її підлеглими.

Особами, які вимагали кошти, виявилися 32-річна мешканка міста Києва та 29-річний уродженець Хмельниччини, який видавав себе за працівника поліції.

Відтак, зловмисники залякували директорку дитячого закладу, стверджуючи, що вона також неодмінно буде притягнута до кримінальної відповідальності у разі відмови передати грошові кошти “правоохоронцям»”.

Після цього упродовж місяця вказані особи обманом та погрозами схиляли директорку дитячого садка до передачі грошових коштів.

Під час передачі та одержання частини обумовленої суми у розмірі 340 тис. гривень вказаних осіб затримали. Як виявилося, затриманий чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та перебував у розшуку за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Нині обом затриманим особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, жінці – домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.