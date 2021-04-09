Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося раніше, 5 лютого поліціянти відвезли 28-річного чоловіка з гаражного кооперативу, де він перебував, до відділу поліції. Там з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Використовували і інші підручні засоби, як шланг.
За цим фактом було повідомлено про підозру у катуванні двом дільничним інспекторам відділу поліції. В рамках розслідування встановили причетність ще трьох підозрюваних.
Це два працівників карного розшуку, які сприяли катуванню або допомагали приховати факт побиття людини, а також начальник відділу, який не повідомив про злочини підлеглих.
“Одному із оперативних співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 КК України), іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення, – за фактом приховування злочину (ст. 396 КК України), та начальнику відділу поліції – за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими (ч. 2 ст. 146-1 та ч. 1 ст. 396 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 травня 2020 року у Кагарлику, що на Київщині, поліціянти вчинили злочин проти жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована.
- Розслідування цієї справи (ймовірно, на тлі резонансу довкола неї) було завершено доволі швидко: вже в листопаді правоохоронці готувалися передавати цю справу до суду.
- Цей кричущий (однак не вийнятковий випадок) посприяв роздмухуванню дискусії щодо необхідності відсторонення від посади міністра-рекордсмена Арсена Авакова. У містах України відбулися численні акції протесту, проте Аваков залишився на посаді.