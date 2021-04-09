Прокуратура оголосила про підозру ще трьом поліціянтам, включно з начальником відділу, у зв'язку з катуванням чоловіка в Городищі (Черкащина) в лютому 2021 року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого поліціянти відвезли 28-річного чоловіка з гаражного кооперативу, де він перебував, до відділу поліції. Там з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Використовували і інші підручні засоби, як шланг.

За цим фактом було повідомлено про підозру у катуванні двом дільничним інспекторам відділу поліції. В рамках розслідування встановили причетність ще трьох підозрюваних.

Це два працівників карного розшуку, які сприяли катуванню або допомагали приховати факт побиття людини, а також начальник відділу, який не повідомив про злочини підлеглих.

“Одному із оперативних співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 КК України), іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення, – за фактом приховування злочину (ст. 396 КК України), та начальнику відділу поліції – за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими (ч. 2 ст. 146-1 та ч. 1 ст. 396 КК України)”, — йдеться в повідомленні.