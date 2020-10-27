Колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції повідомили про підозру через невжиття заходів до припинення незаконних дій підлеглих, яких підозрюють у причетності до насильницького зникнення людей.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що під раз розслідування фактів катування та зґвалтування жінки працівниками підрозділу поліції в Кагарлику у травні поточного року правоохоронцям стало відомо і про інші злочини, вчинені правоохоронцями.

Зокрема, 9 січня поточного року співробітники підрозділу затримали та пристебнули наручниками до батарей двох осіб. Їз протримали у відділенні всю ніч, проте затримання жодним чином не було оформлено.

За інформацією слідства, колишній керівник відділення знав про злочин, проте не вжив заходів, аби припинити його, та не повідомив про нього компетентним органам.

27 жовтня колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції повідомили про підозру в неприйнятті заходів для припинення злочину. Його взяли під домашній арешт.