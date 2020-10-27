Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Зазначається, що під раз розслідування фактів катування та зґвалтування жінки працівниками підрозділу поліції в Кагарлику у травні поточного року правоохоронцям стало відомо і про інші злочини, вчинені правоохоронцями.
Зокрема, 9 січня поточного року співробітники підрозділу затримали та пристебнули наручниками до батарей двох осіб. Їз протримали у відділенні всю ніч, проте затримання жодним чином не було оформлено.
За інформацією слідства, колишній керівник відділення знав про злочин, проте не вжив заходів, аби припинити його, та не повідомив про нього компетентним органам.
27 жовтня колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції повідомили про підозру в неприйнятті заходів для припинення злочину. Його взяли під домашній арешт.
- Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована.
- 26 травня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру двом колишнім правоохоронцям, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки у відділку поліції Кагарлика (Київська область).
- У липні ще двом поліціянтам за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції Кагарлика було повідомлено про підозру.
- Після зґвалтування в Кагарлику та перестрілки у Броварах депутати “Голосу” вирішили ініціювати відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але голосів за таке рішення не набралося.
- 27 жовтня суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику з тримання під вартою на домашній арешт. Наразі під домашнім арештом перебувають два фігуранти справи.