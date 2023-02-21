Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Повідомляється, що прокурор у суді довів, що під час окупації у березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими РФ протягом чотирьох днів насильно утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.
Зазначено, що при цьому військовий армії РФ постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.
Наголошено, що військовослужбовця країни-агресора засуджено до 12 років позбавлення волі.
Крім того, у Херсонській області правоохоронці затримали колаборанта, який співпрацював з російськими окупантами та тримав у себе арсенал російської зброї. Ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю. Надалі зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави й незаконні затримання українців.
- У вересні минулого року у Донецькій області затримали представника білоруської спецслужби, який намагався видати себе за “рядового” бойовика. Його “розкололи” та засудили до 10 років позбавлення волі.
- У Харківській області суд визнав винним інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ у державній зраді. Чоловік коригував ракетні удари росіян по Харкову.
- Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП у підбурюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.