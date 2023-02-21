На Чернігівщині військовослужбовця Російської Федерації, який спільно з іншими російськими військовими упродовж чотирьох днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину, засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що прокурор у суді довів, що під час окупації у березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими РФ протягом чотирьох днів насильно утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.

Зазначено, що при цьому військовий армії РФ постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.

Наголошено, що військовослужбовця країни-агресора засуджено до 12 років позбавлення волі.

Крім того, у Херсонській області правоохоронці затримали колаборанта, який співпрацював з російськими окупантами та тримав у себе арсенал російської зброї. Ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю. Надалі зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави й незаконні затримання українців.