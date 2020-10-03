Британські вчені з'ясували, що міцна чорна кава відразу після пробудження може порушити контроль над рівнем цукру в крові.

Про це пише CNN.

Для свого дослідження дослідники з Університету Бата запросили 29 здорових чоловіків і жінок для участі в трьох різних нічних експериментах.

В одному з них учасники спали нормально вночі, приблизно з 23:00 до 7:00, і їм було запропоновано випити солодкий напій вранці після пробудження.

В іншому випадку учасники пережили порушений нічний сон – дослідники будили їх щогодини на п’ять хвилин, а потім, прокинувшись, їм давали той же солодкий напій.

Втретє, учасники відчули таке ж порушення сну, але на цей раз їм спочатку дали міцну чорну каву за 30 хвилин до вживання солодкого напою.

Вчені виявили, що одна ніч порушеного сну не погіршила в учасників рівень глюкози в крові та інсулін. Проте, міцна чорна кава, що вживається перед сніданком, значно збільшує реакцію глюкози в крові приблизно на 50 %.

У зв’язку з цим дослідники рекомендують не вживати міцну каву, як мінімум, за годину до багатого вуглеводами сніданку.