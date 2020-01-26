Казахстан призупинив безвіз для транзитних пасажирів з Китаю через новий коронавірус

Про це повідомила прес-служба казахстанського прем’єр-міністра.
Глава уряду Казахстану Аскар Мамін провів нараду з питання недопущення поширення коронавируса на території країни.
Мамін доручив посилити санітарно-епідеміологічний і міграційний контроль в пунктах пропуску на державному кордоні, встановити медичне спостереження за всіма особами, що прибувають з КНР, забезпечити готовність медичних закладів до надання необхідної допомоги, обмежити виїзд в Китай в службові відрядження, а також рекомендувати утриматися від поїздок у приватних справах і в туристичних цілях.
“Зупинити дію режиму 72-годинного безвізового перебування на території Республіки Казахстан для транзитних пасажирів з КНР … Тимчасово призупинити роботу казахстанської частини МЦПС “Хоргос”… В разі необхідності забезпечити екстрену евакуацію казахстанських студентів та інших громадян РК, які перебувають в місті Ухань”, – сказано в повідомленні.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
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25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
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- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.