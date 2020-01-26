Казахстан призупинив безвіз для транзитних пасажирів з Китаю через новий коронавірус

Про це повідомила прес-служба казахстанського прем’єр-міністра.

Глава уряду Казахстану Аскар Мамін провів нараду з питання недопущення поширення коронавируса на території країни.

Мамін доручив посилити санітарно-епідеміологічний і міграційний контроль в пунктах пропуску на державному кордоні, встановити медичне спостереження за всіма особами, що прибувають з КНР, забезпечити готовність медичних закладів до надання необхідної допомоги, обмежити виїзд в Китай в службові відрядження, а також рекомендувати утриматися від поїздок у приватних справах і в туристичних цілях.

“Зупинити дію режиму 72-годинного безвізового перебування на території Республіки Казахстан для транзитних пасажирів з КНР … Тимчасово призупинити роботу казахстанської частини МЦПС “Хоргос”… В разі необхідності забезпечити екстрену евакуацію казахстанських студентів та інших громадян РК, які перебувають в місті Ухань”, – сказано в повідомленні.