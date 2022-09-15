Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що його держава консультується з адміністрацією США та Європейською комісією, аби уникнути потрапляння під вторинні санкції проти Росії.

Про це повідомляє видання Orda.kz з посиланням на його слова в кулуарах З’їзду лідерів світових та традиційних релігій.

Наразі угоди казахстанських компаній із російськими перебувають під контролем влади США та Європейського Союзу: “Казахстан не підпадає під вторинні санкції. У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій”, — зазначив міністр.

За його словами, успішно працює робоча група, а також ведуться регулярні консультації з Єврокомісією та з адміністрацією США.

ДОВІДКА. Казахстан, один із найближчих союзників і південний сусід Росії заявив про нейтралітет у війні між Росією та Україною. Також держава відмовила у проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.