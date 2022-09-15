Про це повідомляє видання Orda.kz з посиланням на його слова в кулуарах З’їзду лідерів світових та традиційних релігій.
Наразі угоди казахстанських компаній із російськими перебувають під контролем влади США та Європейського Союзу: “Казахстан не підпадає під вторинні санкції. У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій”, — зазначив міністр.
За його словами, успішно працює робоча група, а також ведуться регулярні консультації з Єврокомісією та з адміністрацією США.
ДОВІДКА. Казахстан, один із найближчих союзників і південний сусід Росії заявив про нейтралітет у війні між Росією та Україною. Також держава відмовила у проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.
- Нагадаємо, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому, попри тісні відносини між РФ та Казахстаном, відмовився визнавати псевдореспубліки “Л/ДНР” на окупованому РФ Донбасі.
- На тлі повномасштабної війни РФ проти України, влада Казахстану запропонувала усім країнам, зокрема ядерним державам, розробити план щодо повної відмови від ядерної зброї до 2045 року.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду залучити до країни закордонні фірми, які залишили російський ринок через розпочату повномасштабну війну в Україні.