Після переговорів між Казахстаном та ЄС заступник керівника Адміністрації Президента республіки Тимур Сулейменов заявив, що країна буде дотримуватися санкцій проти Росії та Білорусі і не виступатиме інструментом для обходу санкцій США та ЄС.

Про це він повідомив в інтерв’ю Euractiv.

“Ми будемо дотримуватися санкцій. Хоча ми є частиною Євразійського економічного союзу, до якого входять Росія, Білорусь та інші країни, ми також є частиною міжнародного співтовариства. Тому останнє, чого ми хочемо, це якщо вторинні санкції США та ЄС буде застосовано до Казахстану”, – зауважив Сулейменов.

Попри це, республіка продовжить інвестувати в Росію та залучати туди інвестиції. За словами Сулейменова, економіка держави не може зробити це інакше. Однак уряд докладатиме всіх можливих зусиль, аби контролювати санкціоновані товари.

“Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від санкціонованих осіб у Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрито донести до європейців. Щоб продемонструвати, що у нас є система, а система тут, на жаль, залишиться надовго”, — додав Сулейменов.

Він також наголосив, що в Казахстані війну в Україні називають “війною”, а не “військовою спецоперацією”.

“Ні, ми не маємо проблем називати речі такими, якими вони є. Росія вирішила ввести закон, який забороняє слово “війна”. Вони називають це військовою спецоперацією. Але в Казахстані ми, на жаль, називаємо це так, як воно є”, — додав Сулейменов.

Росія хотіла, щоб Казахстан був більше на їхньому боці, але, за словами заступника керівника Адміністрації Президента, держава поважає територіальну цілісність України.

“Ми не визнавали й не визнаємо ситуацію з Кримом, і не визнаємо ситуацію на Донбасі, тому що ООН їх не визнає. Ми будемо поважати лише рішення, прийняті на рівні Організації Об’єднаних Націй”, — констатував Сулейменов.