Про це інформує пресслужба МОЗ y Facebook.

“Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів!”, – повідомляють у відомстві. Партія пристроїв була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби “Україна — Казахстан”.

Ці генератори планують передати в області, які найбільше страждають від систематичних російських обстрілів. Три області, які найбільше потребують цих генераторів – це Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оцінив допомогу дружньої країни у забезпеченні функціонування української медичної системи:

“Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій”, — підкреслив міністр.