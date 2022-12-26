Про це інформує пресслужба МОЗ y Facebook.
“Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів!”, – повідомляють у відомстві. Партія пристроїв була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби “Україна — Казахстан”.
Ці генератори планують передати в області, які найбільше страждають від систематичних російських обстрілів. Три області, які найбільше потребують цих генераторів – це Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оцінив допомогу дружньої країни у забезпеченні функціонування української медичної системи:
“Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій”, — підкреслив міністр.
- В Об’єднаних Арабських Еміратах вирішили допомогти Україні на тлі російських обстрілів. ОАЕ оголосили про передачу 2 500 генераторів.
- 21 грудня уряд Грузії відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт загальною вартістю більш як 560 тисяч доларів.
- До України прибули 25 генераторів від уряду Японії, їх планують використовувати під час сильних морозів.