Про це повідомляє Reuters, посилаючись на коментар пресслужби казахстанського виробника нафти “СНПС-Актобемунайгаз”.
З понеділка нафта офіційно називатиметься KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Переймування пов’язане з бажанням уникнути санкцій ЄС та проблем із фінансуванням, адже ресурс експортується через російські порти.
“У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами, та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва — KEBCO”, — йдеться в коментарі виробника нафти на запит агенції.
Водночас джерело Reuters зазначило, що це необхідно, аби казахстанська нафта не потрапила під санкції. Хоча технічно нафта не підпадає під західні санкції, продукт неодноразово помилково приймали за російський.
- Нагадаємо, що один із найближчих союзників і південний сусід Росії — Казахстан заявив про нейтралітет у війні між Росією та Україною.
- Раніше Казахстан відмовив у проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.
- Також Європейський Союз офіційно та остаточно затвердив черговий, вже шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.