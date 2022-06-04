Казахстан змінює назву своєї експортної нафти, щоб уникнути санкцій та проблем із фінансуванням.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на коментар пресслужби казахстанського виробника нафти “СНПС-Актобемунайгаз”.

З понеділка нафта офіційно називатиметься KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Переймування пов’язане з бажанням уникнути санкцій ЄС та проблем із фінансуванням, адже ресурс експортується через російські порти.

“У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами, та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва — KEBCO”, — йдеться в коментарі виробника нафти на запит агенції.

Водночас джерело Reuters зазначило, що це необхідно, аби казахстанська нафта не потрапила під санкції. Хоча технічно нафта не підпадає під західні санкції, продукт неодноразово помилково приймали за російський.