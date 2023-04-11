Про це інформує Deutsche Welle.

Токаєв зауважив, що завдяки двостороннім домовленостям вже цього року через Азербайджан відбулося відправлення першої партії казахстанської нафти. За його словами, наступний крок – збільшення обсягів постачань та надання їм довгострокового, стабільного характеру.

Раніше основним маршрутом для експорту нафти з Казахстану була система “Каспійського трубопровідного консорціуму”, що переправляла нафту до російського Новоросійська, звідки її відправляли морем.

У липні 2022 року Приморський районний суд Новоросійська призупинив на 30 діб роботу “Каспійського трубопровідного консорціуму”, після чого Токаєв доручив узгодити нові маршрути для експорту нафти.

Раніше повідомляли, що вже з 1 квітня Казахстан запустив систему онлайн-відстеження товарів, які надходять до країни з ціллю подальшого реекспорту.

Одначе, за даними видання Bloomberg, яке посилалось на інформацію від європейського посадовця, Казахстан все ж допомагає Росії обходити обмеження, принаймні щодо закупівель мікрочипів, які, зокрема, використовуються в ракетах.

Під час свого візиту до Казахстану на початку березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Шати “уважно стежать” за тим, як західні санкції позначаються на сусідніх з Росією державах.

Він зауважив, що казахстанські компанії повинні відмовитися від будь-яких зв’язків із російським бізнесом. У відповідь глава МЗС Казахстану фактично зізнався, що владі країни дуже складно управляти торговельними процесами між двома країнами.

За даними Євростату, експорт з Європи до Росії після введення санкцій у період з березня по листопад 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Однак при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни, такі як Білорусь, Вірменію, Казахстан, Грузію, Узбекистан і Киргизстан, за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.