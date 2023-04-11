10 квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що країна робить ставку на диверсифікацію постачання енергоресурсів на світові ринки. Одним із основних проєктів у цій галузі є постачання казахстанської нафти через Азербайджан.

Про це інформує Deutsche Welle.

Токаєв зауважив, що завдяки двостороннім домовленостям вже цього року через Азербайджан відбулося відправлення першої партії казахстанської нафти. За його словами, наступний крок – збільшення обсягів постачань та надання їм довгострокового, стабільного характеру.

Раніше основним маршрутом для експорту нафти з Казахстану була система “Каспійського трубопровідного консорціуму”, що переправляла нафту до російського Новоросійська, звідки її відправляли морем.

У липні 2022 року Приморський районний суд Новоросійська призупинив на 30 діб роботу “Каспійського трубопровідного консорціуму”, після чого Токаєв доручив узгодити нові маршрути для експорту нафти.

Раніше повідомляли, що вже з 1 квітня Казахстан запустив систему онлайн-відстеження товарів, які надходять до країни з ціллю подальшого реекспорту.

Одначе, за даними видання Bloomberg, яке посилалось на інформацію від європейського посадовця, Казахстан все ж допомагає Росії обходити обмеження, принаймні щодо закупівель мікрочипів, які, зокрема, використовуються в ракетах.

Під час свого візиту до Казахстану на початку березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Шати “уважно стежать” за тим, як західні санкції позначаються на сусідніх з Росією державах.

Він зауважив, що казахстанські компанії повинні відмовитися від будь-яких зв’язків із російським бізнесом. У відповідь глава МЗС Казахстану фактично зізнався, що владі країни дуже складно управляти торговельними процесами між двома країнами.

За даними Євростату, експорт з Європи до Росії після введення санкцій у період з березня по листопад 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Однак при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни, такі як Білорусь, Вірменію, Казахстан, Грузію, Узбекистан і Киргизстан, за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.