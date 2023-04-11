Про це інформує Deutsche Welle.
Токаєв зауважив, що завдяки двостороннім домовленостям вже цього року через Азербайджан відбулося відправлення першої партії казахстанської нафти. За його словами, наступний крок – збільшення обсягів постачань та надання їм довгострокового, стабільного характеру.
Раніше основним маршрутом для експорту нафти з Казахстану була система “Каспійського трубопровідного консорціуму”, що переправляла нафту до російського Новоросійська, звідки її відправляли морем.
У липні 2022 року Приморський районний суд Новоросійська призупинив на 30 діб роботу “Каспійського трубопровідного консорціуму”, після чого Токаєв доручив узгодити нові маршрути для експорту нафти.
Раніше повідомляли, що вже з 1 квітня Казахстан запустив систему онлайн-відстеження товарів, які надходять до країни з ціллю подальшого реекспорту.
Одначе, за даними видання Bloomberg, яке посилалось на інформацію від європейського посадовця, Казахстан все ж допомагає Росії обходити обмеження, принаймні щодо закупівель мікрочипів, які, зокрема, використовуються в ракетах.
Під час свого візиту до Казахстану на початку березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Шати “уважно стежать” за тим, як західні санкції позначаються на сусідніх з Росією державах.
Він зауважив, що казахстанські компанії повинні відмовитися від будь-яких зв’язків із російським бізнесом. У відповідь глава МЗС Казахстану фактично зізнався, що владі країни дуже складно управляти торговельними процесами між двома країнами.
За даними Євростату, експорт з Європи до Росії після введення санкцій у період з березня по листопад 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Однак при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни, такі як Білорусь, Вірменію, Казахстан, Грузію, Узбекистан і Киргизстан, за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.
- Європейський Союз планує попросити треті країни – де спостерігається сплеск імпорту передових технологій та інших товарів з ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні – посилити моніторинг торгівлі.
- У Казахстані ухвалили рішення закрити своє торговельне представництво у Росії. На території РФ воно працювало з 2009 року.
- Російська Федерація цього року вперше почала постачання пального до Ірану залізничним транспортом – після того, як постійні покупці уникали торгівлі з РФ.