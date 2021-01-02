Казахстан скасував смертну кару, але з одним застереженням

Про це йдеться на сайті президента.
Документ ратифікує Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, спрямований на скасування смертної кари.
Казахстан приєднався до протоколу Генасамблеї ООН у вересні 2020 року. Однак смертна кара не скасовується повністю. Існує застереження, що таку форму покарання доцільно вживати у воєнний час після визнання винним у скоєнні особливо тяжких злочинів військового характеру.
Зазначимо, що смертні вироки у Казахстані припинили у 2003 році. Тоді ввели тимчасовий мораторій. Ті, хто був формально засуджений до смертної кари, фактично відбували довічне ув’язнення.
Останні країни на пострадянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.
- Раніше повідомлялося, що у США в штаті Індіана провели першу за останні 17 років страту на федеральному рівні.