Covid-19 Україна

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Казахстан скасував смертну кару, але з одним застереженням

У суботу, 2 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари.

Субота, 2 січня 2021, 20:02

Про це йдеться на сайті президента.

Документ ратифікує Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, спрямований на скасування смертної кари.

Казахстан приєднався до протоколу Генасамблеї ООН у вересні 2020 року. Однак смертна кара не скасовується повністю. Існує застереження, що таку форму покарання доцільно вживати у воєнний час після визнання винним у скоєнні особливо тяжких злочинів військового характеру. 

Зазначимо, що смертні вироки у Казахстані припинили у 2003 році. Тоді ввели тимчасовий мораторій. Ті, хто був формально засуджений  до смертної кари, фактично відбували довічне ув’язнення.

Останні країни на пострадянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.

  • Раніше повідомлялося, що у США в штаті Індіана провели першу за останні 17 років страту на федеральному рівні.
Теги: смертна кара, Токаєв, Казахстан

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