Російська нафтопровідна монополія "Транснефть" заявила в понеділок, що почала транспортувати нафту з Казахстану до Німеччини через Польщу трубопроводом "Дружба". Це відбудеться вперше після введення ембарго на постачання російської нафти.

Про це інформує Reuters.

Попри те, що 5 грудня Європейський Союз ввів заборону на імпорт морської нафти з Росії, вона все ще отримує обсяги, частково щоб забезпечити постачання до країн блоку, які не мають виходу до моря.

Казахський оператор нафтопроводу KazTransOil повідомив, що відправив 20 000 тонн сирої нафти до Німеччини через російський нафтопровід “Дружба”.

Казахстан не підпадає під нафтове ембарго ЄС, запроваджено у відповідь на повномасштабну збройну агресію Москви проти України. Однак нафта з азійської країни має транспортуватися на відстань у кілька тисяч кілометрів через територію РФ. За це Москва стягує платню за транзит.

Нафта з Казахстану транспортуватиметься на нафтопереробний завод у Шведті. Після введення ембарго підприємство отримує близько половини необхідної йому сировини зі світових ринків через порт Росток. Подальші обсяги мають надходити через польський порт Гданськ, але польська сторона поки що не взяла на себе жодних чітких зобов’язань.