Про це інформує Reuters.
Попри те, що 5 грудня Європейський Союз ввів заборону на імпорт морської нафти з Росії, вона все ще отримує обсяги, частково щоб забезпечити постачання до країн блоку, які не мають виходу до моря.
Казахський оператор нафтопроводу KazTransOil повідомив, що відправив 20 000 тонн сирої нафти до Німеччини через російський нафтопровід “Дружба”.
Казахстан не підпадає під нафтове ембарго ЄС, запроваджено у відповідь на повномасштабну збройну агресію Москви проти України. Однак нафта з азійської країни має транспортуватися на відстань у кілька тисяч кілометрів через територію РФ. За це Москва стягує платню за транзит.
Нафта з Казахстану транспортуватиметься на нафтопереробний завод у Шведті. Після введення ембарго підприємство отримує близько половини необхідної йому сировини зі світових ринків через порт Росток. Подальші обсяги мають надходити через польський порт Гданськ, але польська сторона поки що не взяла на себе жодних чітких зобов’язань.
- Провідні нафтопереробники Китаю PetroChina та Sinopec відновлюють закупівлі російської нафти за зниженими цінами після короткої паузи в кінці 2022 року. Відновлення закупівель відбулось перед початком ембарго Європейського Союзу на російську нафту.
- У Європейському Союзі обговорюють, чи варто застосовувати санкції щодо дубайської судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яку підозрюють у тому, що вона допомагає Росії обійти обмеження на експорт нафти.
- Країни “Великої сімки” домовилися переглянути рівень обмеження ціни на російську нафту у березні, хоча спершу це планували зробити у лютому.
- Вперше Ізраїль експортував нафту, добуту на своєму родовищі. Перша партія містила близько 700 000 барелів.