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Напередодні головний тренер національної збірної Олександр Петраков визначився із заявкою на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 з Казахстаном.
Воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар” Донецьк), Дмитро Різник (“Ворскла”, Полтава), Денис Бойко (“Динамо” Київ).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – “Шахтар” Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – “Динамо” Київ), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія), Тарас Качараба (“Славія” Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – “Динамо” Київ), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Євген Макаренко (“Фехервар” Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук (“Бенфіка”, Португалія), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).
Нагадаємо, що матч розпочнеться о 17.00 за київським часом. Про те, де дивитися трансляцію – у матеріалі.
- Раніше виконувач обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що не розглядає співпрацю з гравцями, які виступають за російські команди.