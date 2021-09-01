У середу, 1 вересня, в Нур-Султані на “Астана-Арені” відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 в групі D, в якому команда Казахстану прийматиме збірну України. Матч пропустять Тарас Степаненко та Олександр Зубков.