Про це повідомляє Anadolu Agency.
21 вересня посольство Киргизстану у Росії повідомили своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземної держави передбачається кримінальна відповідальність.
Тому громадянам Киргизстану, які проживають у Росії і яких будуть закликати брати участь у війні проти України, закликали негайно звертатись до дипломатичного посольство своєї країни.
Тим, хто погодиться на участь у війні, загрожує позбавлення волі терміном на 5-10 років з можливою конфіскацією майна.
Таку ж позицію висловили і у посольстві Узбекистану в Росії. У відомстві застерегли своїх громадян від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав. Порушникам загрожує до 10 років за ґратами.
У Казахстані за аналогічне порушення загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 9 років.
Варто зауважити, що Казахстан та Киргизстан є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Узбекистан вийшов з ОДКБ у 2012 році.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Після такої заяви у соцмережах вибухнули дискусії, зокрема з боку громадян Росії. Одні коментатори запевняють, що готові вирушати вбивати українців вже зараз, інші шукають можливість втекти за кордон чи “відкосити” від призову.