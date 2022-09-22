Після того, як у Росії оголосили про часткову мобілізацію, такі країни як Казахстан, Киргизстан та Узбекистан заборонили своїм громадянам, які живуть на території РФ, брати участь у війні проти України. Порушення цієї заборони буде каратись позбавленням волі.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

21 вересня посольство Киргизстану у Росії повідомили своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземної держави передбачається кримінальна відповідальність.

Тому громадянам Киргизстану, які проживають у Росії і яких будуть закликати брати участь у війні проти України, закликали негайно звертатись до дипломатичного посольство своєї країни.

Тим, хто погодиться на участь у війні, загрожує позбавлення волі терміном на 5-10 років з можливою конфіскацією майна.

Таку ж позицію висловили і у посольстві Узбекистану в Росії. У відомстві застерегли своїх громадян від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав. Порушникам загрожує до 10 років за ґратами.

У Казахстані за аналогічне порушення загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 9 років.

Варто зауважити, що Казахстан та Киргизстан є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Узбекистан вийшов з ОДКБ у 2012 році.