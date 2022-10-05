Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що напруженість загострилася після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв’ю місцевому блогеру, маючи на увазі війну в Україні, що “чим більше ми (українці – ред.) вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям”.
У відповідь Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі неприйнятні для країни з великою етнічною російською меншиною.
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва “обурена” тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.
Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров назвав тон Марії Захарової таким, що “дисонує з характером союзницьких відносин між Казахстаном і Росією як між рівноправними стратегічними партнерами”. Він також додав, що посла Росії в Казахстані, своєю чергою, буде викликано до МЗС Казахстану.
Смадіяров заявив, що Врублевський покине Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.
Варто зазначити, що Казахстан підтримує тісні економічні та безпекові зв’язки з Росією, але дистанціювався від Москви після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Астана закликала до мирного вирішення воєнного конфлікту, який Москва називає “спеціальною військовою операцією”, і відмовилася визнавати псевдореферендуми, за допомогою яких Росія намагається анексувати частину території України.
- Казахстан не надаватиме дозвіл на постійне місце проживання росіянам без рішення РФ. Це стосується тих громадян, які захотіли залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації.
- Після того, як у Росії оголосили про часткову мобілізацію, такі країни як Казахстан, Киргизстан та Узбекистан заборонили своїм громадянам, які живуть на території РФ, брати участь у війні проти України. Порушення цієї заборони буде каратись позбавленням волі.
- Японія вирішила вислати консула Росії в Саппоро. Йому висунуто вимогу залишити територію країни протягом шести днів.