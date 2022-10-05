Влада Казахстану відхилила вимогу Росії вислати посла України через коментарі про вбивства росіян, дорікнувши Москві в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами".

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що напруженість загострилася після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв’ю місцевому блогеру, маючи на увазі війну в Україні, що “чим більше ми (українці – ред.) вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям”.

У відповідь Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі неприйнятні для країни з великою етнічною російською меншиною.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва “обурена” тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.

Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров назвав тон Марії Захарової таким, що “дисонує з характером союзницьких відносин між Казахстаном і Росією як між рівноправними стратегічними партнерами”. Він також додав, що посла Росії в Казахстані, своєю чергою, буде викликано до МЗС Казахстану.

Смадіяров заявив, що Врублевський покине Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.

Варто зазначити, що Казахстан підтримує тісні економічні та безпекові зв’язки з Росією, але дистанціювався від Москви після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Астана закликала до мирного вирішення воєнного конфлікту, який Москва називає “спеціальною військовою операцією”, і відмовилася визнавати псевдореферендуми, за допомогою яких Росія намагається анексувати частину території України.