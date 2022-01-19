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Казахстан вийшов із режиму надзвичайного стану

У Казахстані від сьогодні 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не збирається його продовжувати.

Середа, 19 січня 2022, 10:26
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Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі у Facebook.

Скасовуються введені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження.
“Президентом було достроково скасовано надзвичайний стан в решті регіонів. Таким чином, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження”, – йдеться у повідомленні
Рух транспорту також повертається до звичного режиму – з 06:00 до 23:00 години (автобуси, тролейбуси), – з 06:00 до 00:00 години (метрополітен).

У Казахстані 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.

В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

В Алмати (Казахстан) вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція повідомляли про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

 

Теги: надзвичайни снат, Токаєв, Казахстан

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