Казахстан вийшов із режиму надзвичайного стану

Рух транспорту також повертається до звичного режиму – з 06:00 до 23:00 години (автобуси, тролейбуси), – з 06:00 до 00:00 години (метрополітен).

“Президентом було достроково скасовано надзвичайний стан в решті регіонів. Таким чином, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження”, – йдеться у повідомленні

Скасовуються введені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження.

У Казахстані 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.

В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

В Алмати (Казахстан) вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція повідомляли про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.