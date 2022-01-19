Казахстан вийшов із режиму надзвичайного стану

Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі у Facebook.
“Президентом було достроково скасовано надзвичайний стан в решті регіонів. Таким чином, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження”, – йдеться у повідомленні
У Казахстані 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.
В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
В Алмати (Казахстан) вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція повідомляли про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Нагадаємо, Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ з Казахстану.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.