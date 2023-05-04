Казахстан заборонить постачання нафтопродуктів в російський порт Тамань – Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на розпорядження залізниці

Про причини заборони в документі, який видали вантажовідправникам, не вказано.

“Российские железные дороги” також обмежили залізничні постачання в Тамань з 3 травня до подальшого повідомлення після того, як російські офіційні особи заявили, що біля важливого мосту, що з’єднує материкову Росію з Кримом, загорілася паливна база.

Таманський нафтоперевантажувальний хаб, що розташований через Керченську протоку від Криму, в гирлі Азовського та Чорного морів, має потужність перевалки 20 мільйонів тонн сирої нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу на рік. У 2022 році він перевалив 7,3 млн тонн нафтопродуктів з Росії, Казахстану та Киргизстану.

За даними джерел агентства, порт Тамань збільшив експорт нафтопродуктів у першому кварталі на 15% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 2,775 млн тонн.

Нагадаємо, у російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) 3 травня горів резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі — понад 1000 квадратних метрів.

Варто зауважити, що 10 квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що країна робить ставку на диверсифікацію постачання енергоресурсів на світові ринки, в обхід РФ. Одним з основних проєктів у цій галузі є постачання казахстанської нафти через Азербайджан.