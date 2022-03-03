Про це повідомляє Vlast.Kz з посиланням на заяву заступника міністра оборони Казахстану Султана Камалетдінова.
Він наголосив, що Казахстан не підтримує жодну сторону.
Також в Міноборони Казахстану заявили, що рішення про скерування військового контингенту Збройних сил Казахстану для виконання міжнародних зобов’язань щодо підтримання миру та безпеки наразі не обговорюється.
Конфлікт Росії та України до Казахстану жодного стосунку не має. Ми не підтримуємо ні того, ні іншого боку. У цьому плані жодних питань бути не може”, — наголосив Камалетдінов.
Водночас зазначається, що рішення про направлення військового контингенту Збройних сил Казахстану для виконання міжнародних зобов’язань щодо підтримання миру та безпеки ухвалює парламент на підставі відповідної пропозиції президента країни.
До ухвалення відповідної ухвали парламенту міністерство оборони не має повноважень для направлення військового контингенту в ту чи іншу державу. Переговори з цього питання міністерство оборони Казахстану не проводить”, — зауважили у відомстві.
- Раніше Казахстан відмовив у проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.
- Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів та НАТО закрити небо над Україною.
- Водночас Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС днями. Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач зазначив, що для цього потрібне відповідне політичне рішення.