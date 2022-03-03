Один з найближчих союзників і південний сусід Росії Казахстан Казахстан заявив про нейтралітет у війні між Росією та Україною.

Про це повідомляє Vlast.Kz з посиланням на заяву заступника міністра оборони Казахстану Султана Камалетдінова.

Він наголосив, що Казахстан не підтримує жодну сторону.

Також в Міноборони Казахстану заявили, що рішення про скерування військового контингенту Збройних сил Казахстану для виконання міжнародних зобов’язань щодо підтримання миру та безпеки наразі не обговорюється.

Конфлікт Росії та України до Казахстану жодного стосунку не має. Ми не підтримуємо ні того, ні іншого боку. У цьому плані жодних питань бути не може”, — наголосив Камалетдінов.

Водночас зазначається, що рішення про направлення військового контингенту Збройних сил Казахстану для виконання міжнародних зобов’язань щодо підтримання миру та безпеки ухвалює парламент на підставі відповідної пропозиції президента країни.