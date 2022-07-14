Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Кожна друга з майже 1400 великих закордонних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку. Уряду слід створити сприятливі умови для їхньої релокації до Казахстану “, – зазначив Токаєв.
За оцінками західних експертів, РФ залишили понад 200 великих фірм, зокрема кінокомпанії Universal Pictures, Cisco, IBM, Coca-Cola Company, Lego, виробник побутової техніки Electrolux Professional та інші.
Раніше, 28 червня, міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін заявив, що у країні проводиться велика робота для залучення закордонних IT-компаній. За даними міністерства, до Казахстану вже переїхали виробник відеоігор Рlауriх, онлайн-банк “Тінькофф”, сервіс пасажирських перевезень InDriver, шрифтова студія Туре Туре, розробник програмного забезпечення Red Mad Robot та інші. Мусін уточнив, що уряд сприяв переїзду більш ніж тисячі IT-фахівців.
17 червня Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, у присутності президента РФ Володимира Путіна назвав самопроголошені “ДНР” та “ЛНР” в Донецькій та Луганській областях України “квазіутвореннями” і попередив, що Казахстан їх не визнаватиме.
Крім того, він наголосив, що республіка не допомагатиме РФ обходити санкції, введені США та Євросоюзом за війну в Україні.
“Санкції є санкції, ми не повинні їх порушувати, тим більше ми отримуємо повідомлення щодо того, що у разі порушення санкцій пройдуть так звані вторинні санкції з боку Заходу щодо нашої економіки”, – пояснив Токаєв.
Водночас він зазначив, що Казахстан “у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов’язань” і продовжуватиме вести з РФ торгівлю.
Тоді висловлювання Токаєва викликали хвилю критики та образ з боку російських політиків та пропагандистів.
- Нагадаємо, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому, попри тісні відносини між РФ та Казахстаном, відмовився визнавати псевдореспубліки “Л/ДНР” на окупованому РФ Донбасі.
- На тлі повномасштабної війни РФ проти України, влада Казахстану запропонувала усім країнам, зокрема ядерним державам, розробити план щодо повної відмови від ядерної зброї до 2045 року.
- Раніше повідомлялось, що на президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва готувався замах. У місцевого жителя, який наче працював на іноземну розвідку, знайшли снайперську гвинтівку.