Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду залучити до країни закордонні фірми, які залишили російський ринок через розпочату повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Кожна друга з майже 1400 великих закордонних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку. Уряду слід створити сприятливі умови для їхньої релокації до Казахстану “, – зазначив Токаєв.

За оцінками західних експертів, РФ залишили понад 200 великих фірм, зокрема кінокомпанії Universal Pictures, Cisco, IBM, Coca-Cola Company, Lego, виробник побутової техніки Electrolux Professional та інші.

Раніше, 28 червня, міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін заявив, що у країні проводиться велика робота для залучення закордонних IT-компаній. За даними міністерства, до Казахстану вже переїхали виробник відеоігор Рlауriх, онлайн-банк “Тінькофф”, сервіс пасажирських перевезень InDriver, шрифтова студія Туре Туре, розробник програмного забезпечення Red Mad Robot та інші. Мусін уточнив, що уряд сприяв переїзду більш ніж тисячі IT-фахівців.

17 червня Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, у присутності президента РФ Володимира Путіна назвав самопроголошені “ДНР” та “ЛНР” в Донецькій та Луганській областях України “квазіутвореннями” і попередив, що Казахстан їх не визнаватиме.

Крім того, він наголосив, що республіка не допомагатиме РФ обходити санкції, введені США та Євросоюзом за війну в Україні.

“Санкції є санкції, ми не повинні їх порушувати, тим більше ми отримуємо повідомлення щодо того, що у разі порушення санкцій пройдуть так звані вторинні санкції з боку Заходу щодо нашої економіки”, – пояснив Токаєв.

Водночас він зазначив, що Казахстан “у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов’язань” і продовжуватиме вести з РФ торгівлю.

Тоді висловлювання Токаєва викликали хвилю критики та образ з боку російських політиків та пропагандистів.