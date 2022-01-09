Статки мільярдерів, які стоять за деякими з найвідоміших підприємств Казахстану, впали останніми днями, оскільки країна зупинилася через масові національні протести проти правлячого режиму.

Про це повідомляє фінансове видання Forbes.

Четверо казахстанських мільярдерів, серед яких – дочка та зять колишнього президента Назарбаєва, “збіднішали” на 3 мільярди доларів у порівнянні з 4 січня.

Протести були спровоковані різким підвищенням цін на бензин минулого тижня, яке швидко переросло в гнів через нібито корупцію в політичній системі колишнього багаторічного президента Нурсултана Назарбаєва.

Акції двох великих банків – “Каспі” та АТ “Народний банк” – впали, коли протестувальники спалили громадські будівлі та повалили статуї.

Згідно зі звітом у п’ятницю Бенджаміна Годвіна, експерта з Центральної Азії та керівника аналітичного відділу PRISM Political Risk Management, 5 січня сім’я Назарбаєвих вилетіла з Казахстану до Москви п’ятьма приватними літаками.

Що буде далі з Назарбаєвим, людиною, яка очолювала Казахстан з 1990-х по 2019 рік? За словами Годвіна з PRISM, він “більше не присутній як політична сила” у країні. Описуючи розвиток подій як “кінець першого етапу перехідного періоду”, Годвін додає, що другий етап, ймовірно, буде “надзвичайно складним” через “всеприсутність сім’ї Назарбаєвих” у казахстанській пострадянській системі державного капіталізму. Він очікує перехідного періоду.