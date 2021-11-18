Про це він сказав під час інтерв’ю каналу “Прямий”.

Микола Тищенко дав коментар стосовно звіту міжнародної експертно-журналістської групи Bellingcat щодо так званої “справи вагнерівців”, який вийшов 17 листопада. Як сповіщалося, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat впродовж року проводили власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації.

Коли у нардепа запитали, як так вийшло, що Bellingcat має дані, яких не має Тимчасова слідча комісія, він відповів: “ТСК чітко встановило, що наказів не було, тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів, і саме Мар’яна Безугла дала вже свою оцінку та заключення роботи ТСК”.

І заявив, що державна позиція – орієнтуватися на рішення ТСК, а решта – “плітки”, “думки”, “російська провокація” та “жахлива стратегія щодо руйнування демократії України”.

Коли у Тищенка запитали, чи мав право Андрій Єрмак давати накази щодо спецоперації, він заявив: “Дивіться, я Єрмака знаю понад 30 років [Єрмак і Тищенко – куми, прим.ред.], він – патріот, він – людина на 300% українець, я знаю його як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд – я вважаю, що це вже є державна зрада”.

Він також додав, що операція щодо затримання бойовиків з ПВК Вагнера – це не “спецоперація”.