Новообраний віце-президент Камала Гарріс виступила зі зверненням до нації в Вілмінгтоні (штат Делавер), де під час голосування перебував передвиборний штаб демократів. Гарріс увійшла в історію, ставши першою жінкою, яка обіймає цю посаду.

Про це повідомляє CNN.

Вона емоційно звернулася до американців і підкреслила, що демократія сильна тільки якщо боротися за неї і ніколи не приймати її як належне.

Зокрема, Гарріс подякувала всім співробітникам виборчих комісій, які тяжко працювали в ці дні.

“Я дякую всім співробітникам нашого виборчого штабу, всіх добровольцям, – спасибі вам за те, що ви мобілізували найбільшу кількість людей у найбільш демокртичний процес за всю історію. Також хочу подякувати співробітникам виборчих комісій, які тяжко працювали і захищали нашу демократію – наша країна зобов’язана вам”, – сказала Гарріс.

Вона зазначила, що цього року була рекордна явка, і американський народ оибрав єдність і добропорядність, науку і правду.

За її словами, Байден – цілитель, об’єднувач, перевірена і стійка людина.

“Він багато пережив у своєму житті, він співчуває нам, він допоможе нашій країні нашу провідну зірку”, – сказала вона.

Окремо Харріс згадала і покоління американських жінок різного походження, які боролися за свої права.

“Я також дякую своїй матері. Коли вона приїхала сюди з Індії, їй було 19 років, вона, напевно, не уявляла собі все це, але вірила в Америку, де все можливо. Я також згадую всі покоління жінок – чорношкірих жінок, жінок азіатського походження, білих жінок, жінок латинського походження, індіанок, які багато боролися за рівність, свободу, і справедливість для всіх”, – зазначила Гарріс.

Вона нагадала про жінок, які боролися за те, щоб забезпечити всім американкам право голосу сто років тому з 19-ою поправкою Конституції і новим законом про голосування.

Харріс вважає, що це свідчення характеру Байдена – він зміг подолати значний бар’єр, який є в США, і обрати жінку віце-президентом.

“Не дивлячись на те, що я перша жінка, яка посіла такий високий пост, я буду не останньою. Кожна маленька дівчинка, яка дивиться нас зараз, бачить, що наша країна – країна, де можливо все”, – сказала вона.

Гарріс запевнила, що незалежно від того, за голосували американці, вона зробить все можливе, щоб бути таким віце президентом, яким Джо Байден був для Барака Обами.

“Я буду лояльною, підготовленою, я кожен день буду думати про вас і ваші сім’ї, тому що зараз починається справжня важка робота, але така необхідна. Ми повинні врятувати життя, перемогти епідемію, відновили нашу економіку, щоб вона працювала на робітничий клас. Ми повинні боротися з системним расизмом, економічною кризою, об’єднати нашу країну та сцілити душу нашої нації. Дорога буде складна, але Америка готова, і ми з Джо теж готові”, – зазначила Харріс.

Вона підкреслила, що зараз країна обрала президента, який буде поважати військовослужбовців, забезпечить безпеку і буде президентом всіх американців.