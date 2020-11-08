Про це повідомляє CNN.

Вона емоційно звернулася до американців і підкреслила, що демократія сильна тільки якщо боротися за неї і ніколи не приймати її як належне.

Зокрема, Гарріс подякувала всім співробітникам виборчих комісій, які тяжко працювали в ці дні.

“Я дякую всім співробітникам нашого виборчого штабу, всіх добровольцям, – спасибі вам за те, що ви мобілізували найбільшу кількість людей у найбільш демокртичний процес за всю історію. Також хочу подякувати співробітникам виборчих комісій, які тяжко працювали і захищали нашу демократію – наша країна зобов’язана вам”, – сказала Гарріс.

Вона зазначила, що цього року була рекордна явка, і американський народ оибрав єдність і добропорядність, науку і правду.

За її словами, Байден – цілитель, об’єднувач, перевірена і стійка людина.

“Він багато пережив у своєму житті, він співчуває нам, він допоможе нашій країні нашу провідну зірку”, – сказала вона.

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Окремо Харріс згадала і покоління американських жінок різного походження, які боролися за свої права.

“Я також дякую своїй матері. Коли вона приїхала сюди з Індії, їй було 19 років, вона, напевно, не уявляла собі все це, але вірила в Америку, де все можливо. Я також згадую всі покоління жінок – чорношкірих жінок, жінок азіатського походження, білих жінок, жінок латинського походження, індіанок, які багато боролися за рівність, свободу, і справедливість для всіх”, – зазначила Гарріс.

Вона нагадала про жінок, які боролися за те, щоб забезпечити всім американкам право голосу сто років тому з 19-ою поправкою Конституції і новим законом про голосування.

Харріс вважає, що це свідчення характеру Байдена – він зміг подолати значний бар’єр, який є в США, і обрати жінку віце-президентом.

“Не дивлячись на те, що я перша жінка, яка посіла такий високий пост, я буду не останньою. Кожна маленька дівчинка, яка дивиться нас зараз, бачить, що наша країна – країна, де можливо все”, – сказала вона.

Jim Bourg/Reuters

Гарріс запевнила, що незалежно від того, за голосували американці, вона зробить все можливе, щоб бути таким віце президентом, яким Джо Байден був для Барака Обами.

“Я буду лояльною, підготовленою, я кожен день буду думати про вас і ваші сім’ї, тому що зараз починається справжня важка робота, але така необхідна. Ми повинні врятувати життя, перемогти епідемію, відновили нашу економіку, щоб вона працювала на робітничий клас. Ми повинні боротися з системним расизмом, економічною кризою, об’єднати нашу країну та сцілити душу нашої нації. Дорога буде складна, але Америка готова, і ми з Джо теж готові”, – зазначила Харріс.

Вона підкреслила, що зараз країна обрала президента, який буде поважати військовослужбовців, забезпечить безпеку і буде президентом всіх американців.

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