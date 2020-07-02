Кожен четвертий суб'єкт господарювання в Україні порушує карантинні обмеження, встановлені Урядом у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, всього Держпродспоживслужба за минулий тиждень провела 37 тисяч перевірок.

“Хочу звернути увагу на перевірки, які проведені Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів за минулий тиждень. Було проведено 37 тисяч перевірок. З них на кожному четвертому об’єкті виявлено порушення протиепідемічних норм, зокрема дотримання карантинних умов”, – зазначив Ляшко.

“Це свідчить про те, що більш ніж 9122 об’єкта стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби”, – додав він.

У зв’язку з цим Ляшко наголосив, що боротьба з коронавірусом – це комплексна робота, яку повинні виконувати Уряд, органи місцевого самоврядування, бізнес і люди.

“Виключно в такому об’єднанні є шанс подолати з якомога меншими ризиками проблему коронавірусу”, – заявив головний санлікар.

(На відео – з 20:45)

Згідно з повідомленням на сайті Держпродспоживслужби, порушення виявили: в 2730 закладах громадського харчування, 3889 об’єктах торгівлі продовольчими товарами, 1669 місцях торгівлі непродовольчими товарами, в 284 перукарнях і салонах краси і на 540 інших об’єктах (зокрема, в транспорті і аптеках).