В Іспанії чверть всіх померлих від коронавірусу проживали в будинках для догляду за людьми похилого віку.

Про це повідомляє іспанське видання Elespanol.

Не менш 2170 людей похилого віку, померли в іспанських будинках для догляду за людьми похилого выку від коронавірусу. Передбачається, що це кожен четвертий смертельний від загального числа загиблих під час епідемії COVID-19 в Іспанії.

Кількість померлих в будинках для людей похилого віку становить 26,49% від загального рівня смертності від пандемії. Найбільша кількість випадків зареєстровано в Мадриді – 1070.

Крім того, пандемія має вищий рівень смертності серед літніх людей – 87% померлих були в віці 70 років і старше, — ці цифри, як пише видання, пыдтверджують очевидну відсутність санітарних заходів в їх будинках для догляду за людьми похилого віку.

На цей час в Іспанії зареєстровано 8189 смертей від коронавіруса.