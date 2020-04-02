Про це повідомляє іспанське видання Elespanol.
Не менш 2170 людей похилого віку, померли в іспанських будинках для догляду за людьми похилого выку від коронавірусу. Передбачається, що це кожен четвертий смертельний від загального числа загиблих під час епідемії COVID-19 в Іспанії.
Кількість померлих в будинках для людей похилого віку становить 26,49% від загального рівня смертності від пандемії. Найбільша кількість випадків зареєстровано в Мадриді – 1070.
Крім того, пандемія має вищий рівень смертності серед літніх людей – 87% померлих були в віці 70 років і старше, — ці цифри, як пише видання, пыдтверджують очевидну відсутність санітарних заходів в їх будинках для догляду за людьми похилого віку.
На цей час в Іспанії зареєстровано 8189 смертей від коронавіруса.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.